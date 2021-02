Di Francesco: “Nainggolan voleva solo il Cagliari. La sua condizione non è ancora ottimale”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, ha parlato così di Radja Nainggolan, centrocampista in prestito dall’Inter: “Voleva tornare a tutti i costi a Cagliari. E’ motivato, la sua condizione non è ottimale: sta crescendo, nelle prime ha fatto fatica. Oggi è mancato un po’ in qualità, ma ha cercato anche lui di sacrificarsi: il fatto che la squadra si abbassi non lo avvantaggia. Ma l’idea è quella di tornare ad essere alti ed aggressivi: tante volte non ci ha pagato e questo porta l’allenatore a cercare di mettere i giocatori nelle condizioni migliori per venirne fuori”.