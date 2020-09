Di Francesco: “Con Godin la società mi trasmette serenità. Nainggolan? Stiamo valutando…”

Alla vigilia di Sassuolo-Cagliari, Eusebio Di Francesco ha presentato la gara in conferenza stampa. L’allenatore ha parlato anche della trattativa, ormai a un passo dalla chiusura, per Diego Godin: “Godin è un leader, è un difensore dentro: è cattivo, ha caratteristiche positive che possono far crescere i suoi compagni. Noi cerchiamo un giocatore con queste caratteristiche, abbiamo anche Klavan che ha esperienza internazionale. Walukiewicz ha 20 anni e grandi margini di crescita, è un giocatore per noi importante. Con Godin la società mi trasmette serenità, sapete che siamo sul giocatore così come stiamo valutando la volontà di riportare anche Nainggolan. Poi valutiamo anche la possibilità di inserire qualche altro giovane“.

(Tuttomercatoweb.com)