Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter, Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, ha parlato così: "Romagnoli non sarà convocato, speriamo di recuperarlo per Monza. Gelli oggi ha fatto un allenamento ridotto per un problema ridotto, domani lo valuteremo. Mazzitelli ha avuto qualche problemino, valuteremo domani perchè si è allenato a parte in alcune circostanze.Lirola e Okoli saranno della partita. Senza Barrenechea? Sarà sicuro un centrocampo diverso perché non abbiamo un calciatore con le stesse caratteristiche. Potrebbe sostituirlo Mazzitelli ma se non dovesse farcela proveremo altri.