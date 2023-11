Di Francesco: “L’Inter? Avremmo meritato qualcosa di più in classifica. Di quella gara…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Genoa, il tecnico è tornato sulla sconfitta contro l'Inter

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Genoa, Eusebio Di Francesco è tornato sulla sconfitta del suo Frosinone contro l'Inter a Milano. "Avremmo meritato qualcosa di più in classifica, i complimenti alla fine servano a poco. Ci sono tante cose positive di quella gara, di negativo c'è la sconfitta".

“Ho cercato di dare continuità a quelle che sono le nostre armi migliori. Dobbiamo sempre migliorare ad esempio dal punto di vita difensivo, cercando di concedere meno agli avversari ma questo accade quando cerchi di andare a giocare la partita, come abbiamo fatto anche a Milano. La nostra mentalità non dovrà cambiare ma dovremo essere più bravi nella fase preventiva. E poi credo che questa squadra abbia bisogno di non mollare mai la presa proprio perché molto giovane. E deve migliorare nelle cose che sai fare meglio”.