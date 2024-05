Frosinone-Inter è in archivio. Al termine dell'incontro, Eusebio Di Francesco, allenatore dei padroni di casa è intervenuto in conferenza stampa per commentare quanto accaduto. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it allo Stirpe: "L'aspetto psicologico dopo stasera è fondamentale. Credo l'Inter abbia tirato 6 volte in porta e fatto 5 gol, ha avuto cinismo. Questo risultato mi dà fastidio, lo ritengo totalmente bugiardo, ma ci deve fare riflettere per preparare al meglio queste due gare che rimangono. Si fa fatica ad analizzare un 5-0 e dire che abbiamo fatto un'ottima partita. Un po' per sfortuna, un po' per imprecisione, non siamo stati bravi a fare ciò che avremmo voluto".