Di Francesco: “Juve? Vogliamo fare grande partita, la stiamo preparando al meglio”

E' un Eusebio Di Francesco fiducioso alla vigilia dell'attesa sfida di domani alle 12.30 tra il Frosinone e la Juventus. Malgrado le numerose assenze (si è fermato pure Ibrahimovic per l'influenza) il tecnico dei laziali crede in un'altra impresa dopo quella in Coppa Italia a Napoli. In Ciociaria i tifosi puntano sul talento degli ex bianconeri Soulé, Barrenechea e Kaio Jorge. "Li vedo carichi e vogliosi di far bene. Devono essere orgogliosi di disputare queste partite e continuare a giocare con spensieratezza - osserva Di Francesco - Non l'ho caricata più di tanto, affrontiamo una grande squadra e un allenatore di peso. Sanno vincere in tanti modi".