Di Gennaro: “Inter, annata deficitaria: le dichiarazioni di Conte dicono tutto, ma la rosa…”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e oggi commentatore e opinionista, ha parlato a TMW Radio durante la trasmissione “Stadio Aperto” dell’Inter: “Le ultime dichiarazioni di Conte parlano di un progetto che si è fermato, e...

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e oggi commentatore e opinionista, ha parlato a TMW Radio durante la trasmissione "Stadio Aperto" dell'Inter: "Le ultime dichiarazioni di Conte parlano di un progetto che si è fermato, e questo è tutto dire. Nonostante i problemi ha continuato a lavorare, e al di là del suo contratto è stata costruita una squadra per fare bene in ogni competizione, però ne è rimasta una sola. Un'annata deficitaria".