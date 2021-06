Di Gennaro: “Jorginho leader tecnico dell’Italia. Barella come Tardelli”

Un centrocampo di qualità, corsa e gol. Roberto Mancini e l'Italia possono contare su un reparto di altissimo livello per l'Europeo

Un centrocampo di qualità, corsa e gol. Roberto Mancini e l'Italia possono contare su un reparto di altissimo livello per l'Europeo. Antonio Di Gennaro, ex calciatore e oggi commentatore Rai, ha dichiarato al Corriere della Sera:

"Jorginho lo paragono a De Sisti che, come fa il brasiliano di Mancini, dettava la posizione ai compagni. Per questo Jorginho è un leader della Nazionale e purtroppo non ha un sostituto. Poteva esserlo Sensi, non certo Cristante. Se dovesse mancare, forse meglio Locatelli. Jorginho, come De Sisti, è geometrico e lega il gioco. Quanto a Barella il paragone è facile e immediato con Tardelli: recupero palla, inserimento, grinta nel contrasto, gol. Locatelli è Montolivo, anche se Riccardo era più completo. Un po’ anche Albertini, stessa fisicità e gran tiro".