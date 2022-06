Di Gennaro: “Bastoni via per 70 mln? A quelle cifre si vende tutto. Terrei Lautaro”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha parlato così del possibile addio all'Inter di Alessandro Bastoni: "A 70 milioni si vende tutto. Sono davvero tanti. I prezzi sono questi per le squadre importanti, in Italia nessuno può spendere certe cifre. Sappiamo poi l'Inter che deve rientrare da certe cifre. Tra Bastoni e Barella non so chi sacrificherei. Su Lautaro non avrei dubbi, lo terrei tutta la vita".