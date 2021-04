Di Gennaro: “Conte è un martello: non si vergogna di difendere a 5 e poi…”

Intervenuto a Radio Marte, l'ex giocatore ed attuale opinionista Rai Antonio Di Gennaro ha parlato così in vista di Napoli-Inter

"Conte non mollerà nulla. Da quando ha potuto lavorare settimanalmente ha lavorato bene. Ha una difesa di ferro che non si vergogna di difendere a 5 per poi ripartire. Il Napoli però è la squadra che ha fatto più punti dopo l'Inter e ha recuperato anche tanti uomini. Se i ragazzi dell'Inter danno il 100% lui vuole il 120%, non credo che nella testa dei calciatori ci sia l'idea di mollare, diventa un discorso di mentalità. Non vedo proprio un rilassamento. Conte è un martello, dopo ogni gol va nel gruppo ad abbracciare tutti. Mi aspetto un'Inter che venga a Napoli a vincere".