Di Gennaro: “Inter, mi aspetto il furore. Una squadra del genere non può…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato di Inter e Juve. Entrambe le squadre sono in cerca di riscatto dopo un avvio di campionato incerto. "Mi aspetto il furore dall'Inter, si deve difendere di squadra o rischia. Non può prendere una squadra del genere il gol preso da Giroud. Serve il furore anche dalla Juventus. Se non lo metti in questa prima partita di Champions, che è fondamentale, dove lo fai?".