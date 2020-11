Di Gennaro: “Inter, così comprometti il futuro. Vidal? Non è la prima volta…”

Antonio Di Gennaro, intervenuto ai microfoni di TMW, ha parlato del difficile momento dell’Inter. Queste le sue parole sui nerazzurri: “Vidal? Non è la prima volta che fa certi gesti. Conte l’ha voluto a tutti i costi e lo conosce bene. I dati dicono che l’Inter quest’anno prende quasi due gol a partita, e dovremmo conoscere le problematiche dietro. L’allenatore parla di un calcio più offensivo, con i due esterni o quinti che sono offensivi, ma al di là di tutto sono in ritardo in campionato oltre che ultimi nel girone. Non che siano già fuori, eh. Questa attenuante delle assenze, poi, può reggere fino a un certo punto. Col Real si è palesato il momento di difficoltà della squadra, al di là delle decisioni arbitrali. Subiscono tanto, hanno preso due gol anche con Torino e Parma, oltre che tre dalla Fiorentina, che è tutto dire visto quanto fatica a segnare. Va rimesso tutto in piedi subito, altrimenti con gli investimenti fatti e un allenatore che vive per le vittorie, si rischia anche di compromettere il futuro”.