Di Gennaro: “Se la Juve batte l’Inter mette il fiato sul collo alle altre. I nerazzurri…”

L'ex giocatore parla dell'atteso derby d'Italia

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato di Juventus-Inter. Questa l'opinione dell'ex giocatore: "Per come si erano messe le cose inserirsi nella corsa per lo Scudetto era insperato. Per battere l'Inter, la Juventus dovrà proporre qualcosa di diverso sul piano del gioco, mentre i nerazzurri dovranno ritrovarsi. Sicuramente sarà decisiva. Se la Juve dovesse vincere, metterebbero il fiato sul collo alle altre e quando arrivano loro c'è da pensare che non sia un fuoco di paglia".