Di Gennaro: “Inter e Milan le ho viste maluccio. Il derby può farti ripartire”

L'ex giocatore ha parlato del derby di Coppa Italia tra Milan-Inter in programma domani

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato del derby di Coppa Italia tra Milan-Inter in programma domani. "Chi può far ripartire? Tutte e due. Le ho viste maluccio, anche come ritmi, intensità, errori. E' un momento particolare ma il derby può farti ripartire. Adesso essere fuori dalle coppe può essere fondamentale, in particolare per il Napoli".