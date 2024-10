"Stimo Juric, ma a Roma c'è qualcosa che non va, non c'è unità d'intenti. Ci vuole la scintilla a Roma, come il derby per il Milan di Fonseca. Nella Roma Dovbyk si è inserito, serve vedere Dybala, Soulé, Baldanzi, quelli che devono fare la differenza. Serve una partita che dia una scossa a un'ambiente importante. L'Inter però non può perdere terreno, le altre sono affamate. Se pareggia l'Inter perde ancora punti. Dall'altra parte la Juventus ha tanti problemi di giocatori, manca soprattutto Bremer. Sarà una partita difficile, la Lazio gioca il miglior calcio. Per me rischia più la Juve dell'Inter".