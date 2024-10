Di Gennaro: “Fonseca non ha in mano lo spogliatoio. Dopo il derby…”

"L'allenatore non è protetto e non ha in mano lo spogliatoio", sostiene Antonio Di Gennaro sul Milan e Fonseca

Matteo Pifferi Redattore 8 ottobre 2024 (modifica il 8 ottobre 2024 | 23:47)

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e commentatore TV, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di Fonseca e del Milan:

"La società è quella che comanda, poi ci sono allenatore e giocatori. In questo caso Fonseca mi sembra da solo, ma anche lui deve avere più polso. Pulisic deve tirare il rigore e basta, poi non può dire 'Why?' al tecnico. Io pensavo che il derby potesse essere la scintilla positiva, mi sembra che siano tornato ai livelli precedenti e la prospettiva futura non è buona. L'allenatore non è protetto e non ha in mano lo spogliatoio"