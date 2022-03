Di Gennaro: “Se l’Inter non batte la Salernitana diventa un problema serio”

Le parole del commentatore: "Ho sentito le dichiarazioni di Nicola e so che sa come cementare la squadra"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro, commentatore, ha parlato così in vista della sfida di domani sera tra l'Inter e la Salernitana: "Ho sentito le dichiarazioni di Nicola e so che sa come cementare la squadra, ma se l'Inter non batte la Salernitana in casa diventa un problema serio".