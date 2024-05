Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Un'occasione per chiudere in bellezza. Anche parziale, magari a partita in corso, ma più che sufficiente per dare sostanza a un sogno coltivato per 23 anni. È ciò che spera Raffaele Di Gennaro, terzo portiere nerazzurro a cui Simone Inzaghi potrebbe concedere la gioia dell'esordio assoluto nell'impegno in programma a Verona per l'ultima giornata di campionato. Il 31enne di Saronno, da sempre appassionato tifoso interista, lo aspetta da quando entrò nelle giovanili nerazzurre a nove anni e adesso è finalmente vicino a "chiudere il cerchio", dopo una carriera costellata da infortuni e tanta iella ma con un unico chiodo fisso: l'Inter".