Di Gennaro: “Italia, ci sono le carte in regola per fare un grande Europeo”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'opinionista Rai Antonio Di Gennaro ha detto la sua sull'Italia in vista degli Europei

"In questi due anni e mezzo ha sempre fatto un grande calcio, ha segnato, sono diverse partite che non subisce gol. Ci sono giocatori da recuperare, come in altre Nazionali, ma credo che ci siano le carte in regola per fare un grande Europeo. C'è la mentalità giusta e un ambiente fantastico. Si divertono tutti, si aiutano a vicenda. Penso Francia e Belgio hanno sulla carta giocatori di un certo peso, ma noi abbiamo il gioco, che è molto importante".