Di Gennaro: “Juve? Ultimi mesi come l’Inter. In rosa ha pochi all’altezza”

Così il noto opinionista ed ex calciatore a proposito dei bianconeri: "Allegri deve fare di necessità virtù"

Nel suo intervento a TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato anche della Juventus. Queste le sue parole: "Le Juve degli ultimi tre anni sono queste. L'allenatore deve fare di necessità virtù. Si può giocare meglio? Sì, ma per vedere qualcosa di diverso servono giocatori da Juve. E oggi in rosa non ce ne sono troppi. Comunque i dati parlano chiaro, negli ultimi due mesi ha fatto meglio di tutti, insieme all'Inter".