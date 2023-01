Di Gennaro: “Juventus, situazione inaccettabile. Non si può vedere un primo tempo così”

"Juventus? Allegri dopo la penalizzazione ha detto che andava tirato fuori qualcosa in più. Non si può fare un primo tempo così. Ha preso dei gol incredibili, di una banalità assurda. La situazione può influire, è vero, però... Ora la Juventus avrà anche la Coppa Italia. Non si può accettare una cosa del genere, è la Juve e ha giocatori di livello. Non è mai sembrata una squadra forte che può andare in vantaggio e tiene. C'è l'incapacità di gestire le partite. Allegri ha provato a stimolare l'ambiente, forse è una stagione ormai difficile da recuperare".