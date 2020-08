Di Gennaro: “L’Inter si è accorta che con Conte può fare il passo decisivo per vincere”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Di Gennaro è tornato sulla pace tra Antonio Conte e l’Inter, sancita dopo l’incontro di Villa Bellini a Somma Lombardo. Ecco le sue dichiarazioni:

“Ci sono due aspetti. Uno, quello economico, e non è da sottovalutare: ballavano 50 milioni solo per Conte, più quelli di Spalletti e dell’eventuale nuovo allenatore. Poi la proprietà si è accorta di poter fare presto lo scatto decisivo per provare a vincere, contando anche una Juventus che deve rifondarsi. Dopo Bergamo e la finale pensavo ad uno strappo definitivo“.

(Fonte: TMW Radio)