Di Gennaro: “Scudetto? Inter la più pronta, ma può succedere di tutto perché…”

Le parole del commentatore: "Scudetto? L'Inter mi sembra la più pronta, ma visti i risultati altalenanti in vetta può succedere ancora tutto"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Antonio Di Gennaro, commentatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "L'Inter mi sembra la più pronta, ma visti i risultati altalenanti in vetta può succedere ancora tutto, Spalletti è stato bravo fin qui. E occhio alla Juventus per la Champions League: non può ambire alla vetta, ma all'Europa sì", le sue parole.