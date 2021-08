Di Gennaro: “Suning? Mi ricorda Elliott-Milan. Ho il dubbio che andrà via qualcun altro”

Intervenuto come ospite a TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha commentato il difficile momento che sta vivendo l'Inte

"Non so se fosse prevedibile o pensato, ma anche la vittoria dello Scudetto era arrivata in una situazione borderline, tra bonus non pagati e il prestito arrivato all'ultimo momento. Mi ricorda un po' quello che è successo con il Milan, finché Elliott non ha acquisito la società cambiando management e tutto. Non so se il fondo che ha prestato i soldi (Oaktree, ndr) faccia tipo Elliott. A 130 milioni di euro si vende, ma la domanda è: anche certi campioni? Se vendi Lukaku qualcosa che non va c'è, ora ci sarà da capire se e dove reinvestiranno questi soldi. Qualcosa, in generale, andrà fatto, tra chi deve cedere tutti e chi ricapitalizza".