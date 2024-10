Ospite di TVPlay, Angelo Di Livio, ex laterale di Juventus e Fiorentina, ha esaltato le qualità di Federico Dimarco , definito dall'ex calciatore come uno degli esterni più forti d'Europa attualmente in circolazione.

"Dimarco per me in questo momento è uno dei migliori esterni in Europa. Complimenti a lui per la crescita di questi anni. Ci dà dentro alla grandissima. Lui o Theo Hernandez? Dimarco tutta la vita".