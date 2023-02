Di Livio: “L’Inter vuole essere bella, ma fa prestazioni senza senso. Rischia”

Angelo Di Livio, ex centrocampista di Juventus, Fiorentina e Nazionale, dagli studi di "Calcio Totale" in onda su Rai Sport è tornato sulla sconfitta rimediata dai nerazzurri sul campo del Bologna: "Episodi di nervosismo? Io non esagererei, ho visto di peggio. L'Inter vuole essere bella, vuole fare un calcio di possesso palla, ma poi alla fine fa delle prestazioni che non hanno senso. L'Inter rischia: se continua così, viosto il traffico che c'è per andare in Champions, si fa fatica".