GdS – Inter, Inzaghi rincara la dose: squadra a rapporto, richieste ben precise

Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Tutto il gruppo oggi, alla ripresa degli allenamenti ad Appiano, sarà tenuto a rapporto da Inzaghi. Il tecnico si aspetta che la squadra reagisca domenica in casa contro il Lecce e che in generale non abbia più approcci sbagliati agli incontri come accaduto ieri. Le parole di Marotta a Sky hanno "inchiodato" l'allenatore e i giocatori di fronte alle loro responsabilità e oggi, c'è da scommetterci, Simone rincarerà la dose. Il rischio di perdere uno dei posti che danno accesso alla prossima Champions (dal secondo al quarto) è concreto vista la classifica (Inter e Milan 47 punti, Lazio 45, Roma 44 con una partita in meno): nelle ultime 14 giornate di campionato Lautaro e compagni dovranno ridurre al minimo gli errori".