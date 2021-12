Di Livio: “Mourinho ad oggi è bocciato. Situazioni imbarazzanti come il primo gol Inter”

Le parole dell'ex calciatore: "A inizio stagione c'era una squadra concentrata, aggressiva, cattiva; oggi non va nulla"

Intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, Angelo Di Livio, ex calciatore, ha parlato così del momento negativo della Roma di José Mourinho: "A inizio stagione c'era una squadra concentrata, aggressiva, cattiva; oggi non va nulla, sta perdendo partite in situazioni imbarazzanti come il primo gol contro l'Inter, preso direttamente su calcio d'angolo. A oggi Mourinho è bocciato".