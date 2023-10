Di Livio: “Scommesse? Indifendibili, che delusione. La Digos a Coverciano…”

"Sono deluso da questa generazione". Parla così Angelo Di Livio dal Festival dello Sport di Trento a commento del caso scommesse che ha scatenato una bufera attorno al calcio italiano negli ultimi giorni. "Mi dispiace, ma questi ragazzi sono indifendibili. Non va assolutamente bene così. Devono capire che sono professionisti, fanno uno sport meraviglioso e vengono pure pagati molto bene. Vedere la Digos entrare a Coverciano è stata un’immagine non bellissima che non ci possiamo permettere".