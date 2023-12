Di Lorenzo: “Con l’Inter buona prestazione. Scudetto? Ci proveremo fino alla fine”

Le parole rilasciate a DAZN dal capitano del Napoli all'indomani della sconfitta per 3-0 al Maradona contro l'Inter

"Sicuramente il risultato è da buttare ma la prestazione è stata positiva. Siamo tornati a giocare un buon calcio nelle ultime partite, dispiace non essere riusciti a concretizzare occasioni avute. Ci lascia tanta delusione. In questi momenti dobbiamo essere uniti e concentrati per cambiare le cose".