Le rivali – Napoli, Di Lorenzo: “Con Spalletti si lavora bene, vogliamo vincere qualcosa”

Giovanni Di Lorenzo, laterale del Napoli, ha ammesso che l'ambizione della squadra di Spalletti in questa stagione è vincere qualche trofeo

"Tutto l'Europeo è stato indimenticabile e rimarrà sempre dentro di me. Quando vinci queste competizioni la convinzione cresce ed avremo tantissimo entusiasmo da trasmettere ai nostri compagni. Spero di fare una bella stagione. Si lavora bene con Spalletti, il primo impatto è positivo. E' un allenatore esperto e si vede che ha avuto squadre importanti. Noi lo stiamo seguendo al 100% perché vogliamo fare una grande stagione a partire da domenica. Obiettivo Champions? La squadra è forte, c'è tutto per far bene, ma conta il campo e non le chiacchiere. Dovremo dimostrare sul campo se meriteremo l'accesso alla Champions League. L'obiettivo quest'anno è di vincere qualcosa, siamo il Napoli e vogliamo fare una bella stagione. Vogliamo partire con una vittoria per alimentare l'entusiasmo dell'ambiente".