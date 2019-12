Di Marzio: “Kulusevski? La Juve prova a inserirsi, ma l’Inter è in pole. Mertens e Amrabat…”

Intervenuto a Sky Sport 24, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul mercato dell’Inter, sempre alla ricerca di un rinforzo a centrocampo per tenere il passo in vetta alla classifica, con Dejan Kulusevski in cima alla lista nerazzurra:

KULUSEVSKI – E’ il preferito dell’Inter, anche se il Parma, nonostante l’ottima classifica, si è opposto a una partenza a gennaio, a meno di un indennizzo economico importante. Si lavora per giugno: l’Inter è in pole, in virtù degli ottimi rapporti con l’Atalanta, proprietaria del cartellino. Visto che Inter e Juventus, però, si fanno sempre dispetti, Paratici continua a fare delle telefonate per inserirsi.

MERTENS – Ha ricevuto un’offerta dal Borussia Dortmund, che cerca un attaccante anche a causa dell’infortunio di Paco Alcacer. Lui vorrebbe rimanere al Napoli almeno fino al giugno, anche se spera ancora di rinnovare con gli azzurri. Altrimenti, è un’opzione che lo intriga, anche perché non sarebbe così convinto di giocare con un’altra squadra italiana, dato che c’era stato un interessamento dell’Inter.

AMRABAT – Il Napoli ha ricevuto un accordo con il Verona per Rahmani e Amrabat per una cifra complessiva di 30 milioni di euro. Ma, mentre con il primo non ci sono intoppi, il secondo ha fatto una richiesta d’ingaggio importante, anche perché l’Inter gli soffia alle spalle, prospettandogli la possibilità di prenderlo a giugno.

(Fonte: Sky Sport)