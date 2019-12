SM – Inter-Kulusevski subito possibile! Formula studiata: “Un nome nuovo può essere la chiave”

L‘Inter spinge, arrivare a Dejan Kulusevski già a gennaio non è poi così impossibile. Secondo quanto riferito da Sport Mediaset, infatti, gli ottimi rapporti tra Steven Zhang e la famiglia Percassi, proprietaria dell’Atalanta (che, a sua volta, è padrona del cartellino del giocatore, attualmente in prestito al Parma), potrebbero favorire la buona riuscita dell’affare. Magari proprio a gennaio: l’Inter potrebbe spuntarla offrendo 35 milioni di euro complessivi tra prestito e riscatto e Matteo Politano come parziale contropartita tecnica come “risarcimento” per il Parma. Sarebbe questa la formula studiata per bruciare la concorrenza della Juventus.

(Fonte: Sport Mediaset)