Di Marzio: “CR7, perché nessuno si è mai accorto di nulla? Juve: Inter, Milan e Roma più forti”

Gianni Di Marzio, ex allenatore di Napoli e Palermo, è intervenuto a TMW Radio per parlare dell'addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus

"Per me non è una novità questa di Ronaldo, non voleva da tempo restare a Torino. Non c'è mai stato nulla da fare, ma nessuno se n'è mai accorto? Ora spero che la Juve abbia un piano B, perché al momento non c'è un giocatore in rosa che abbia fatto la metà dei suoi gol. Quando vedo Danilo fare il playmaker mi metto le mani tra i capelli, un club come la Juve non può permettersi di fare tutto ciò. Torino non gli è mai piaciuta, ha sempre giocato controvoglia. Ronaldo ha pensato sempre e solo alla sua azienda. Adesso ci sono Inter, Milan e Roma che hanno squadre forti, per me la Juve non è competitiva per lo scudetto".