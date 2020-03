A pochi minuti dal fischio d’inizio di Juve-Inter, Gianluca Di Marzio commenta la scelta di Conte di lasciare in panchina Christian Eriksen. “Evidentemente non lo ritiene ancora come intensità e applicazione degli schemi, pronto per una partita così decisiva. Preferisce giocarselo durante e averlo come carta per cambiare in corsa la partita”.

(Sky Sport)