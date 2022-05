Di Marzio: “Inter, Gosens grande occasione a gennaio. Arrivato subito per due motivi”

Intervenuto a Sky Sport 24, Gianluca Di Marzio è tornato sull'arrivo all'Inter a gennaio a Milano di Robin Gosens

"Gosens era una grande occasione a gennaio, visto che il giocatore era infortunato e che si poteva prendere a cifre più contenute. Era anche un'operazione cautelativa, nel caso in cui Perisic non avesse rinnovato, e non lo ha ancora fatto. Avere due esterni competitivi come loro è sempre un bene. Scudetto? Visto che il Milan ha il bonus di un pareggio è da ritenere favorito. Tutto lascia pensare che ce la possa fare".