Di Marzio: “Inter? Occhio a non creare alibi ai giocatori, le colpe a Inzaghi…”

Il momento di casa Inter . Così Gianluca Di Marzio ha parlato in studio a Sky Sport dei nerazzurri di Simone Inzaghi dopo il ko di Bologna:

“Quasi sempre si danno colpe principalmente all’allenatore quando le cose non vanno bene, così però si creano alibi ai giocatori. È una questione di concentrazione, di cura dei dettagli, di attenzione, questi fattori che si sono visti in sfide contro Porto, Supercoppa col Milan e anche Napoli, non ci dimentichiamo di quella vittoria. Ora deve ritrovarli anche nelle altre sfide”.