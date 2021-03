Di Marzio: “Inter, Eriksen era sul mercato e ora è determinante. Marotta disse…”

Il noto esperto di mercato ha parlato del percorso effettuato dal giocatore danese

Negli studi di Sky, Gianluca Di Marzio è tornato sull'exploit improvviso di Christian Eriksen con la maglia dell'Inter. Oggi non sarà titolare a causa di un problema al ginocchio che gli ha fatto saltare qualche allenamento, ma il centrocampista è ormai importantissimo per Conte: "Marotta disse che gli mancava temperamento e intensità. Era sul mercato, in condivisione con l'allenatore e lo stesso giocatore che aveva cominciato a sondare attraverso il suo agente altre opportunità. Bravo lui, ma anche Conte è stato bravo a ricreargli il vestito ideale a livello tattico ed ora è un giocatore determinante per l'Inter".