Eriksen: “Credo che sarà una partita difficile, dobbiamo mantenere la vetta”

L'Inter affronta il Torino in una partita delicata e fondamentale per mantenere la vetta della classifica. Ne è convinto Christian Eriksen che ha parlato ai microfoni di Inter TV.

Christian Eriksen ha analizzato, ai microfoni di Inter TV, il match in programma tra poco contro il Torino: "Credo che sarà una partita difficile, So che loro sono dietro in classifica e vorranno lottare per ogni punto in palio. Anche noi vogliamo farlo. Dobbiamo mantenere la vetta, tutte le gare sono importanti a questo punto. Sappiamo che loro sono una squadra in lotta, dobbiamo essere pronti e cercare di rimanere concentrati. Come giocheremo? Penso che giocheremo alla stessa maniera delle altre partite, non importa in quale ordine giochiamo le partite. Questa è una domanda da fare al nostro allenatore, cercheremo di rendere al meglio, come sempre".