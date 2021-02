Di Marzio: “Inter senza una valida organizzazione di gioco. Juve? Nella lotta Scudetto se…”

Il tecnico Gianni Di Marzio ha parlato a TMW Radio, in collegamento con la trasmissione ‘Maracanà‘, della sfida tra Inter e Juventus vinta dai bianconeri col risultato di 2-1, primo round della semifinale di Coppa Italia: “La Juve piano piano, anche se ha dovuto aspettare un po’ di tempo, ha dimostrato un certo temperamento. Rimangono dei dubbi sul centrocampo. Per me Bernardeschi non può fare il quinto di sinistra, soprattutto in fase di marcatura. Però è una squadra che sta venendo su bene. L’Inter invece non ha una valida organizzazione di gioco”.

Questo risultato da più certezze alla Juve e le toglie all’Inter?

“Sicuramente può influire. La Juve ora ha la certezza che, se recupera bene con il Napoli, può inserirsi nella lotta Scudetto. Per me la questione non è per nulla chiusa. I giocatori stanno prendendo coscienza della loro forza, ho sentito anche le parole di Bernardeschi nell’intervallo”.