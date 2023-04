Di Marzio: “Inzaghi? L’Inter si guarda intorno. De Zerbi e Conte complicati”

Gianluca Di Marzio, dagli studi di Sky Sport, ha fatto il punto sul presente e sul futuro della panchina dell'Inter: "Che Inzaghi possa rimanere è difficile, ma non impossibile. L'Inter ha la volontà oltre che il dovere di arrivare tra le prime 4, sarà fondamentale. Certo, si percepisce che qualcosa non sta andando più come prima, quando si leggono così tanti nomi di allenatori che possono arrivare al tuo posto... La società si guarda intorno, forse come è giusto che sia quando le cose non vanno come tu avresti voluto che andassero, anche se tutti i nomi emersi fin qui sono di difficile realizzazione.