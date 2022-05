Di Marzio: “Inter dentro la lotta scudetto, ma la sconfitta di Bologna può essere determinante”

A Sky Sport 24 prima del fischio d'inizio di Juventus-Venezia, Gianluca Di Marzio ha espresso le sue considerazioni sulla lotta scudetto

"Non considero l'Inter fuori, le svolte per i nerazzurri e per i Milan sono arrivate a Torino contro la Juventus e a Napoli contro la squadra di Spalletti. Per la squadra di Inzaghi la sconfitta contro il Bologna potrebbe essere determinante, vedremo se sarà solo un incidente di percorso".