Di Marzio: “Scudetto? Il Milan per lottare con l’Inter ha bisogno di un altro difensore”

Ai microfoni di TMW Radio, Gianni Di Marzio ha fatto il punto sulla lotta scudetto, analizzando le ambizioni del Milan nella lotta con l'Inter

"Il Milan già l'anno scorso a gennaio spinse per provare a vincere, ma quest'anno no. Il Milan ha bisogno di un altro difensore, ma all'altezza di quelli che già ci sono, per lottare con l'Inter. Il Milan sta lottando per lo Scudetto grazie al gioco e al suo progetto. Se vuole vincere, deve comprare un giocatore forte".