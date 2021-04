Di Marzio: “Pirlo? -12 dall’Inter e si è dato un 6 di stima. Idee non chiare”

L'ex allenatore ha parlato della situazione in casa bianconera e del lavoro di Pirlo nel suo intervento per TMW Radio

Si discute in casa Juventus sul futuro di Andrea Pirlo. Del lavoro del tecnico bianconero ha parlato anche Gianni Di Marzio nel suo intervento per TMW Radio. Queste le sue consierazioni: "E' a 12 punti dall'Inter e si è dato un 6 di stima. Ma come allenatore ha inciso più in negativo che in positivo. Se dopo 7-8 mesi siamo ancora in un cantiere aperto...Non ha avuto mai le idee chiare. Se le ha, non le abbiamo mai viste".