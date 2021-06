Di Marzio: “Spalletti ha fatto bene all’Inter. Deve dimostrare che…”

Le parole dell'ex allenatore: "Spalletti deve trovare le chiavi giuste. E' un allenatore, dopo due anni che è stato fuori, che ha fatto bene a Roma e Milano"

"Spalletti deve trovare le chiavi giuste. E' un allenatore, dopo due anni che è stato fuori, che ha fatto bene a Roma e Milano, che si accontenta di un ridimensionamento? Anche lui deve dimostrare di poter arrivare al vertice. Di sicuro a Napoli si aspettano questo. Non ci sarà un mercato dispendioso, ma in alcuni ruoli deve intervenire. Un play deve arrivare, un terzino sinistro. Gli esterni alti vanno bene, ma Insigne perché non viene rinnovato. E' vero che guadagna 4 milioni, ma non vorrei che Sarri decidesse di portarselo a Roma".