Di Marzio: “Stipendi? Ecco cosa chiederanno i club. Mercato? Meno soldi e più…”

Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato e giornalista di Sky Sport, ha parlato del Coronavirus e delle conseguenze che avrà lo stop del mondo del calcio sul mercato della prossima estate: “Altri club come la Juventus? Al momento no. I bianconeri lavoravano da giorni su questa decisione con la mediazione di Chiellini. Molte società chiederanno la sospensione dello stipendio di marzo e un taglio dei mesi successivi se non si riprenderà a giocare il campionato. Mercato? Bisognerà capire se finiranno i campionati oppure no. Dal giro delle panchine ai calciatori, come nel caso di quelli in prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate presenze, può cambiare tutto. Di sicuro ne risentirà dal punto di visto economico con meno soldi, meno pazzie, tanti prestiti e scambi, ma sopratutto la necessità di idee“.