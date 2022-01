Di Michele: “Vlahovic-Juve? Acquisto da Champions. Balotelli può essere boomerang”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex attaccante David Di Michele ha commentato le ultime notizie calde

"Con questo acquisto ritorna in corsa per il quarto posto, aumentano le chance. Mancava un giocatore che finalizzasse le palle che arrivano in area. E' uno degli attaccanti più forti in Italia, in Europa deve ancora dimostrarlo .E' un acquisto da Champions League. La Fiorentina non poteva permettersi Vlahovic, ma tutte si stanno ridimensionando. Tanti perdono i giocatori a zero, loro sono stati bravi a prendere 75 milioni, anche se con la Juve. Ha ottenuto il massimo. E' stato bravo anche Vlahovic, perché se si fosse impuntato, sarebbe andato via più avanti a molto meno".