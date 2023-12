Di Napoli: “Scudetto? Squadra di Mazzarri non è fuori dai giochi, ma con l’Inter…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, Artur Di Napoli, ex calciatore, ha parlato così della sfida di domenica tra Napoli e Inter: “Ho visto nel Napoli un’empatia tra squadra e tecnico difficile da trovare così presto. Mazzarri ha grandi qualità umane oltre che tecniche e tattiche. L’aspetto fisico è fondamentale e naturalmente Mazzarri ed i suoi collaboratori in una settimana poco possono fare. Di certo la condizione fisica non cresce in una settimana, ma ciò che è evidente è che è già cambiata la mentalità. La gara con l’Inter è più importante per il Napoli che per l’Inter, ma non mi sento di tirare fuori dai giochi gli azzurri per lo scudetto".