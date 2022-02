Di Natale: “Scudetto? Da tifoso dico Napoli. Ma l’Inter ha una rosa importante”

Le parole dell'ex bomber: "Al completo i partenopei possono giocarsela con l'Inter che ha una rosa molto importante"

Intervenuto ai microfoni de Il Messaggero, Totò Di Natale, ex centravanti, ha parlato così della lotta scudetto in Serie A: «Io ovviamente spero che vinca il Napoli. Sono diversi anni che sta facendo bene e Spalletti ha portato senza dubbio qualcosa in più. Al completo i partenopei possono giocarsela con l'Inter che ha una rosa molto importante. Anche il Milan ha una buona squadra, ma da tifoso dico Napoli».