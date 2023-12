Di Vaio: “Inter e Bologna le più in forma del campionato. Proveremo a giocarcela”

Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset a pochi minuti dal calcio di inizio del match di Coppa Italia contro l'Inter : "Sappiamo che incontriamo la squadra più in forma del campionato insieme alla nostra. È una partita difficile, giocare a San Siro non è semplice, per tanti ragazzi sarà la prima volta. Sarò complicata, ma arriviamo con l'entusiasmo giusto e proveremo a giocarcela. Champions League? Ci piace essere lì, sicuramente è un ottimo momento, c'è entusiasmo in città, come dice il nostro allenatore i tifosi devono sognare, ma sappiamo che il risultato finale passa dal lavoro quotidiano. I ragazzi li vediamo tutti i giorni, sono fantastici, il nostro obiettivo è continuare così, nel cercare di crescere. Abbiamo tanti ragazzi giovani che devono ancora migliorare. Vedremo a fine anno cosa succederà, ma la volontà è quella di proseguire nella crescita.

Futuro ancora con Thiago Motta? Ci piacerebbe, ma come lui anche noi siamo concentrati su questo momento importante. Poi ci metteremo seduti per programmare il futuro, c'è anche il mercato di gennaio. Avremo modo per continuare a parlare del futuro insieme. Scadenza? Sono quasi 2 anni che lavoriamo insieme, conosciamo bene il mister e la sua mentalità, lui conosce il club: ci sono tutte le basi per trovare una soluzione per continuare a lavorare per il futuro. Questa annata ci fa pensare al presente, poi vedremo cosa potremo fare".